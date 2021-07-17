Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Retorno de Bale pode forçar a saída de um brasileiro do Real Madrid

Atacante passará a ocupar uma vaga de extracomunitário no elenco merengue por conta do Brexit. Vinícius Júnior, Militão e Rodrygo podem deixar o plantel...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 12:14
Crédito: KOEN VAN WEEL / POOL / AFP
A chegada de Gareth Bale pode forçar a saída de um jogador brasileiro do elenco. Por conta do Brexit, o atacante do País de Gales irá ocupar uma vaga como atleta extracomunitário, segundo o "As". Com isso, Vinícius Júnior, Éder Militão ou Rodrygo não tem presenças garantidas no Real Madrid para a próxima temporada.Apesar do problema, os merengues e outras equipes atingidas por esta medida buscam uma nova interpretação para a medida. Como Bale já havia firmado contrato antes do Brexit, é possível que o atleta não seja tratado como um extracomunitário até o fim de seu vínculo, que se encerra em 2022. No entanto, a La Liga, a Federação Espanhola e a Asociação de Futebolistas Espanhóis demvem estar de acordo.
> Veja a tabela da La Liga
Na Espanha, há uma limitação de até três jogadores que podem ocupar as vagas de atletas extracomunitários. No Real Madrid, estes espaços já são utilizados por Vinícius Júnior, Éder Militão e Rodrygo. A joia formada no Flamengo é quem está mais próximo de obter a dupla-nacionalidade e deixar de ocupar uma destas lacunas, mas os problemas administrativos provocados pela pandemia atrasaram o processo e que dificilmente ele será resolvido a curto prazo.
Uma das possíveis soluções é a de que Rodrygo seja relegado ao Real Madrid Castilla por ser o menos utilizado dentre os três brasileiros. Apesar não poder participar do Campeonato Espanhol, o atacante estaria disponível ao técnico Carlo Ancelotti para a Champions League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha que não impõem limitações de estrangeiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados