Reta final do Brasileirão, base e feminino: veja a agenda e onde assistir ao Fluminense na semana

O Fluminense terá uma semana recheada de jogos importantes e decisivos em quase todas as categorias. Nos profissionais, dois duelos essenciais para as pretensões da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá pela frente o Internacional, na quarta, às 21h30, no Maracanã, e o líder Atlético-MG, no domingo, às 16h, no Mineirão. Até a publicação desta matéria, a FERJ não havia divulgado datas e horários da decisão do Campeonato Carioca de futebol feminino entre Fluminense e Flamengo. O Tricolor garantiu a classificação ao derrotar o Botafogo por 3 a 0, nos pênaltis. No Sub-18, as meninas voltam campo diante do Serra Macaense, sábado, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Na base, o Fluminense terá decisões no próximo final de semana e pode ser finalista do Estadual tanto no Sub-15, quanto no Sub-17. No primeiro, os meninos encaram o Nova Iguaçu. O primeiro jogo terminou empatado sem gols. No segundo, o adversário será o Boavista, mas no jogo de ida, o Tricolor teve uma vitória confortável por 3 a 0.
AGENDA DO FLUMINENSE NA SEMANA
QUARTA-FEIRA (24/11)Campeonato Brasileiro - 35ª rodadaFluminense x InternacionalLocal: Maracanã, Rio de Janeiro - 21h30Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
SÁBADO (27/11)Campeonato Carioca Sub-17 - Semifinal (VOLTA)Fluminense x Boavista (3x0)Local: Laranjeiras - 15h
Campeonato Carioca - Feminino - Sub-18Fluminense x Serra Macaense - 15hLocal: CT Vale das Laranjeiras
DOMINGO (28/11)Campeonato Carioca Sub-15 - Semifinal (VOLTA)Fluminense x Nova Iguaçu (0x0)Local: Laranjeiras - 10h
Campeonato Brasileiro - 36ª rodadaAtlético-MG x Fluminense Local: Mineirão, Minas Gerais - 16hOnde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!