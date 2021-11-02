Reta final da Série B e clássico com o Botafogo em São Januário: confira a agenda do Vasco em novembro

Crédito: Vasco terá pela frente seis jogos em novembro para definir seu futuro e finalizar a Série B (Rafael Ribeiro/Vasco

Em sua reta final, a Série B chega ao último mês de disputa e promete muita emoção. O Vasco ainda sonha com o acesso no fim da temporada, mas os últimos resultados complicaram o caminho da equipe comandada por Fernando Diniz. O mês de novembro será decisivo para as pretensões da equipe que terá uma maratona de quatro jogos em doze dias e depois finaliza o campeonato no Estádio do Café, em Londrina. Para iniciar o mês, o Gigante da Colina faz uma viagem para Campinas, ondeenfrentará o Guarani, às 19h, nesta quinta-feira, no Estádio Brinco de Ouro. No primeiro turno, os cariocas golearam o Bugre por 4 a 1, em São Januário, na estreia do técnico Lisca, na época. No momento, os paulistas ocupam a sexta colocação com 49 pontos, dois à frente do Vasco, e seguem na disputa por uma vaga no pelotão de frente.

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O time da Cruz de Malta voltará a campo no domingo, às 16h, no clássico diante do Botafogo, em São Januário. O rival luta pelo título da Série B e está próximo de confirmar o acesso. Será o segundo duelo entre as equipes na história da competição. O primeiro aconteceu no turno, no Nilton Santos, e o Glorioso levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

Na quarta, dia 10, o Vasco joga novamente na Colina história, às 21h30. O adversário será o Vitória, que luta para permanecer na Série B na próxima temporada. Para finalizar a intensa sequência, a equipe fará uma viagem para Goiânia, onde enfrentará o Vila Nova, dia 15, segunda-feira, às 20h, no Oba.

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Por fim, para finalizar a competição, o Cruz-Maltino terá dois jogos, que ainda não tiveram seus horários confirmados pela CBF, mas já têm uma previsão para as duas últimas rodadas. Em São Januário, o compromisso previsto para o dia 20 será contra o Remo. No primeiro turno, o time não conseguiu vencer os paraenses no Baenão.

A última rodada está prevista para o dia 27, e o Vasco irá se despedir dessa edição longe do Rio de Janeiro. O adversário será o Londrina, que segue na briga para fugir da zona de rebaixamento. Em São Januário, o Vasco vencia por 1 a 0 até que na reta final da partida, os medalhistas olímpicos Ricardo Graça e Lucão falharam e o Tubarão virou e levou os três pontos.

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Com 47 pontos e restando seis rodadas, os comandados de Fernando Diniz necessitam ser certeiros nesta reta final. Não há mais margem para erro e o time precisa dos seis triunfos para chegar ao número mágico de 64 pontos. A nota de corte varia de acordo com a temporada, e na última o Cuiabá subiu com 61. VEJA O CALENDÁRIO DE NOVEMBRO

Brasileiro - Série B - 33ª rodada - 04/11 (quinta-feira)Guarani x Vasco, às 19hBrinco de Ouro, Campinas (SP)

Brasileiro - Série B - 34ª rodada - 07/11 (domingo)Vasco x Botafogo, às 16hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 35ª rodada - 10/11 (quarta-feira)Vasco x Vitória, às 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro - Série B - 36ª rodada - 15/11 (segunda-feira)Vila Nova x Vasco, às 20hOba, Goiânia (GO)

Brasileiro - Série B - 37ª rodada - 20/11 - previsto (sábado)Vasco x Remo, horário a definirSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)