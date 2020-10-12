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'Resultado que premiou a entrega e luta que tivemos', diz Bruno Lazaroni

Comandante exalta desafio de mostrar aos jogadores do Botafogo capacidade que têm e garra da equipe para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 21:14

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 21:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O técnico Bruno Lazaroni destacou a maneira como o Botafogo vem consolidando em campo seu desempenho na temporada. Em entrevista coletiva online exibida pela Botafogo TV, o comandante exaltou a postura da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro.
- A importância de mostrar para os jogadores a capacidade que eles têm. Eles são os maiores responsáveis em premiar o trabalho que vem sendo feito ao longo do ano. Graças ao trabalho deles e de todos os departamentos, conseguimos uma vitória importante - e, em seguida, frisou:
- Mas não estamos satisfeitos. A partir de amanhã (segunda-feira), já estamos focados no Grêmio para dar continuidade ao bom trabalho e à entrega dentro de campo - completou.
O treinador avaliou o que fez a diferença para o Glorioso assegurar os três pontos na Ilha do Retiro. A equipe conseguiu o triunfo mesmo com um a menos, pois Rafael Forster foi expulso.
- Acho que fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos construir jogadas, criamos oportunidades, cruzamentos, tivemos maior posse de bola e número de finalizações. Por conta da expulsão, recuamos mais do que gostaríamos. Só que, mesmo nesta dificuldade, fomos premiados pela entrega, pela luta, e conseguimos garantir o resultado - disse.
O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio, para enfrentar o Tricolor gaúcho.

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