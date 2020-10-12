'Resultado que premiou a entrega e luta que tivemos', diz Bruno Lazaroni

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O técnico Bruno Lazaroni destacou a maneira como o Botafogo vem consolidando em campo seu desempenho na temporada. Em entrevista coletiva online exibida pela Botafogo TV, o comandante exaltou a postura da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro.

- A importância de mostrar para os jogadores a capacidade que eles têm. Eles são os maiores responsáveis em premiar o trabalho que vem sendo feito ao longo do ano. Graças ao trabalho deles e de todos os departamentos, conseguimos uma vitória importante - e, em seguida, frisou:

- Mas não estamos satisfeitos. A partir de amanhã (segunda-feira), já estamos focados no Grêmio para dar continuidade ao bom trabalho e à entrega dentro de campo - completou.

O treinador avaliou o que fez a diferença para o Glorioso assegurar os três pontos na Ilha do Retiro. A equipe conseguiu o triunfo mesmo com um a menos, pois Rafael Forster foi expulso.

- Acho que fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos construir jogadas, criamos oportunidades, cruzamentos, tivemos maior posse de bola e número de finalizações. Por conta da expulsão, recuamos mais do que gostaríamos. Só que, mesmo nesta dificuldade, fomos premiados pela entrega, pela luta, e conseguimos garantir o resultado - disse.