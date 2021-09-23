Resultado em Salvador interrompe sequência recente de vitórias do Coritiba

Crédito: Vice-artilheiro da Série B, Léo Gamalho passou em branco (Divulgação/Coritiba

A partida de poucos chutes, porém de pequena pontaria tanto de Vitória como de Coritiba, marcou o fim da sequência de triunfos obtidos pelo Coxa na Série B do Brasileirão desde que havia perdido em casa para o igualmente embalado Botafogo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDo revés para os cariocas até antes da bola rolar em Salvador, o time do Alto da Glória emendou uma sequência de três vitórias seguidas (Londrina, Brusque e Vila Nova) onde marcou oito gols e sofreu apenas dois, ambos diante do time do interior paranaense.

Apesar da interrupção e da possibilidade de ver a vantagem na ponta cair para dois pontos caso o Botafogo vença em Maceió o CSA nesta quinta-feira (23), o clima no Verdão é de tranquilidade e valorização do ponto conquistado fora de casa.

- Analisando do ponto de vista defensivo, não tomamos gol. Pode ser ruim porque tivemos chances que não aproveitamos. O goleiro defendeu três chances e até nos complicados em alguns momentos. Não aproveitamos as situações, mas tratamos de jogar sempre como jogamos, tocando muito a bola e em velocidade. Tivemos pouca presença de área no primeiro tempo, melhoramos no segundo tempo, mas não conseguimos o resultado que viemos buscar. No final de tudo, pudemos somar um ponto também - disse o técnico Gustavo Morínigo após o compromisso.