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futebol

Resultado em Salvador interrompe sequência recente de vitórias do Coritiba

Jogando no Barradão, a equipe de Gustavo Morínigo ficou na igualdade sem gols com o Vitória...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 11:16
Crédito: Vice-artilheiro da Série B, Léo Gamalho passou em branco (Divulgação/Coritiba
A partida de poucos chutes, porém de pequena pontaria tanto de Vitória como de Coritiba, marcou o fim da sequência de triunfos obtidos pelo Coxa na Série B do Brasileirão desde que havia perdido em casa para o igualmente embalado Botafogo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDo revés para os cariocas até antes da bola rolar em Salvador, o time do Alto da Glória emendou uma sequência de três vitórias seguidas (Londrina, Brusque e Vila Nova) onde marcou oito gols e sofreu apenas dois, ambos diante do time do interior paranaense.
Apesar da interrupção e da possibilidade de ver a vantagem na ponta cair para dois pontos caso o Botafogo vença em Maceió o CSA nesta quinta-feira (23), o clima no Verdão é de tranquilidade e valorização do ponto conquistado fora de casa.
- Analisando do ponto de vista defensivo, não tomamos gol. Pode ser ruim porque tivemos chances que não aproveitamos. O goleiro defendeu três chances e até nos complicados em alguns momentos. Não aproveitamos as situações, mas tratamos de jogar sempre como jogamos, tocando muito a bola e em velocidade. Tivemos pouca presença de área no primeiro tempo, melhoramos no segundo tempo, mas não conseguimos o resultado que viemos buscar. No final de tudo, pudemos somar um ponto também - disse o técnico Gustavo Morínigo após o compromisso.
Agora, as atenções do Coritiba se voltam para o embate com o Guarani, no próximo sábado (25), às 21h (de Brasília), onde fará o esperado reencontro com seu torcedor nas arquibancadas do Couto Pereira.

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