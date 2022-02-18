Resultado e desempenho do Vasco contra o Bangu 'compensam' os da derrota no clássico

Como é o futebol. Questionado pela reportagem do LANCE! na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Zé Ricardo concordou: o primeiro tempo da partida contra o Bangu, na noite da última quinta-feira, foi o pior do Vasco neste início de ano. Só que mesmo após o time sair vaiado para o vestiário durante o período de intervalo, a equipe se recuperou e venceu. Cenário o oposto ao do último domingo, quando o treinador avaliou que a atuação diante do Botafogo fora a melhor até então. E o time acabou derrotado na ocasião.Nene usou de seus dias de farol para iluminar o caminho cruz-maltino diante de um adversário superior durante a maior parte da primeira etapa, e que ainda complicava o jogo no segundo tempo. O talento resolutivo do camisa 10 é capaz de fazer coisas como o passe inesperado e o golaço de falta seja no Campeonato Carioca ou em qualquer outra competição.