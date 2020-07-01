Resultado da reunião do Conselho Deliberativo movimenta bastidor político do Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Conselho Deliberativo do Santos votou favoravelmente ao parecer do Conselho Fiscal que reprovou as contas da atual gestão em 2019 em reunião virtual que aconteceu na noite desta terça-feira.

Com isso, o presidente santista, José Carlos Peres, volta a “flertar” com um novo processo de impechment, como aconteceu em setembro de 2018. Na ocasião, foi alegado envolvimento do cartola com uma empresa de agenciamento de atletas, o que não é permitido estatutariamente. Os Conselheiros avançaram o processo que foi barrado em Assembleia de Sócios, evitando o impedimento do mandatário.

No entanto, as etapas que podem levar a um possível impeachment de Peres foram modificadas desde então, com a adequação do estatuto do clube ao Profut, programa de refinanciamento de dívidas no futebol brasileiro. E MAIS:Conselho Deliberativo do Santos reprova contas de 2019; entendaEm reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão EleitoralNovos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho Próximo passos

Após a rejeição das contas ontem, o Comitê Gestor deverá formalizar a sua defesa por escrito ao Conselho Deliberativo nos próximos 10 dias. Depois disso, entre 15 e 20 dias será convocada nova reunião, para votar a versão dada pela gestão. Se mesmo assim os conselheiros mantiverem a rejeição das contas, uma nova etapa será iniciada, essa envolvendo a Comissão de Inquérito e Sindicância.

Os novos membros, definidos nesta terça-feira, analisarão os autos da reprovação das contas, o direito de defesa da parte processada e emitirá um parecer que será votado pelos conselheiros. E é a partir daí que existe a mudança em relação ao primeiro processo de impeachment, há um ano e nove meses. Na ocasião, o presidente, mesmo acusado de gestão temerária, permanecia no cargo mesmo com o parecer rejeitado e o desligamento aconteceria apenas após derrota entre os sócios. Agora, a partir do momento em que um possível parecer da CIS indicando o impeachment avance no Conselho Deliberativo, Peres deverá ser afastado do cargo sumariamente.

Bastidores

Essas possibilidades agitam um bastidor político bastante conturbado no Santos, até porque em dezembro é prevista nova eleição presidencial, para o próximo triênio (2021 a 2023). E ela pode acontecer pouco após o primeiro impedimento de um presidente santista na história. Isso acontecerá caso a Comissão de Inquérito e Sindicância recomende a abertura do pedido de impeachment contra Peres, essa indicação passe entre os conselheiros e, posteriormente, os sócios mantenham essa decisão.