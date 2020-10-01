Resposta 'silenciosa': Lincoln pode se despedir do Flamengo após melhor atuação pelo clube

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Alvo de críticas de outros carnavais, Lincoln deu a reposta mais contundente em relação ao seu potencial para ser protagonista no Flamengo na última noite. Diante do Independiente Del Valle, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores, o jovem voltou a marcar depois de cerca de dez meses e comemorou simbolizando "silêncio", em triunfo por 4 a 0, cujo placar foi aberto justamente por ele. E assim pode ter sido o seu adeus ao Rubro-Negro.

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Isso porque, o Flamengo está propenso a fechar negócio com o Grupo City, que deseja recrutar Lincoln por empréstimo desde os primeiros dias deste semestre. O clube carioca estava reticente para aceitar a proposta, mas, após as duas participações consecutivas de destaque do camisa 29, há um acerto encaminhado para que o Garoto do Ninho seja repassado pelo conglomerado ao Troyes, da França - conforme informou inicialmente o "Jornal O Dia". As negociações ainda não estão sacramentadas, mas Lincoln mostrou que os bastidores e a pressão externa, como críticas nas redes sociais por parte da torcida, não o afetaram nos últimos jogos, quando desempenhou uma função distinta da que vinha exercendo - ou seja, como ponta (seja esquerda ou direita). E contra o Del Valle, não só pelo gol, teve destaque também pelo empenho na fase defensiva e boa distribuição das ações ofensivas, servindo.

Lincoln tem 19 anos, vínculo com o Flamengo até 2023 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões). Pela pouca idade e ótimas credenciais através da base, viu Domènec Torrent pedir para observá-lo melhor assim que chegou, fazendo com que o Fla rejeitasse propostas pouco convincentes de empréstimo (do Nantes, da França, e do Mouscron, da Bélgica, por exemplo). Agora, pode se despedir após a sua melhor exibição pelo clube, o que rendeu até elogios de Bruno Henrique.

- Temos que frisar os garotos do sub-20 que subiram e deram conta do recado. Jogaram muito contra o Palmeiras e hoje mais uma vez, os quatro lá de trás foram muito bem. Lincoln, um cara que nem sempre joga. Fica no banco, trabalha direitinho, não reclama. Jogou para c** - falou Bruno, autor de dois gols diante dos equatorianos.