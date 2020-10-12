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'Resposta para Edmundo': mídia japonesa repercute atuação de Honda

'Obra-prima', 'explodiu' e 'resposta para Edmundo'... Portais nipônicos repercutem atuação do camisa 4 após vitória do Alvinegro sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 16:11

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:11

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Keisuke Honda está levando o nome do Botafogo para a Ásia. Após a vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Sport no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, a atuação do camisa 4 foi repercutida em portais nipônicos. Autor do primeiro gol do Glorioso no duelo, o meio-campista foi elogiado pelos sites do país-natal.
O site "Soccer Digest Web" escreveu que Keisuke Honda "explodiu, fazendo uma atuação completa" para ajudar o Botafogo a conquistar os três pontos. Além disso, o portal também fez questão de citar Edmundo.
Na última semana, o atual comentarista da "Fox Sports" afirmou que Keisuke Honda "não agregava tecnicamente" ao time do Botafogo. O portal japonês afirmou que a atuação do camisa 4 contra o Sport serviu como uma "resposta" ao ex-atacante.
"Honda fez uma apresentação completa e levou o Botafogo à vitória por 2 a 1. Ao ser criticado por alguns comentaristas, como o ex-atacante da Seleção Edmundo, ele foi capaz de descartar tal barulho e dar uma resposta", escreveu o portal.
O portal "Gekisaka" classificou o gol de Honda como uma "bala dinâmica no meio do gol". O Yahoo! também não poupou elogios, escrevendo que o tento foi uma "obra-prima".

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