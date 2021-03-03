Responsabilidade: Matheus Nascimento é o novo camisa 9 do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um novo camisa 9. Não é um novo jogador que está sendo contratado, mas uma mudança de numeração no elenco: com a saída de Pedro Raul, negociado com o futebol japonês, Matheus Nascimento assumiu o antigo número do companheiro para a nova temporada, que inicia nesta quarta-feira.

O atacante de 17 anos - completados, inclusive, nesta quarta-feira -, agora, é o camisa 9 do Glorioso, deixando o número 39 que utilizava na última temporada para trás.

Com a virada da temporada, Matheus Nascimento, que ainda possui idade para ser utilizado em duas categorias de base, será envolvido completamente no futebol profissional desde o princípio. Um dos destaques do Alvinegro nos últimos jogos do Brasileirão, a promessa chega com esta novidade para 2021.