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Responsabilidade: Matheus Nascimento é o novo camisa 9 do Botafogo

Com a saída de Pedro Raul, negociado com o futebol japonês, atacante de 17 anos assume nova numeração com o começo da temporada 2021...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 17:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um novo camisa 9. Não é um novo jogador que está sendo contratado, mas uma mudança de numeração no elenco: com a saída de Pedro Raul, negociado com o futebol japonês, Matheus Nascimento assumiu o antigo número do companheiro para a nova temporada, que inicia nesta quarta-feira.
O atacante de 17 anos - completados, inclusive, nesta quarta-feira -, agora, é o camisa 9 do Glorioso, deixando o número 39 que utilizava na última temporada para trás.
Com a virada da temporada, Matheus Nascimento, que ainda possui idade para ser utilizado em duas categorias de base, será envolvido completamente no futebol profissional desde o princípio. Um dos destaques do Alvinegro nos últimos jogos do Brasileirão, a promessa chega com esta novidade para 2021.
Matheus Nascimento inicia a partida contra o Boavista, nesta quarta-feira, pela estreia do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos, no banco de reservas, sendo opção para Marcelo Chamusca no decorrer do duelo.

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