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Respeito de Filipe Luís faz Flamengo mudar escudo de posição no vestiário

O lateral sugeriu que o escudo do Flamengo não fosse mais colocado no chão do vestiário...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 08:00
Autor de um dos gols da vitória no Fla-Flu, nesta quarta, Filipe Luís teve outro motivo para deixar o Maracanã feliz. O escudo do Flamengo, que ficava no chão do vestiário do estádio, foi colocado no teto após sugestão do lateral-esquerdo. "O escudo não deve nunca estar no chão. Representa muito", explicou o atleta.
- Pega o escudo no teto. A partir de agora, respeito máximo (…). Eu fiquei muito feliz também, principalmente porque tiraram do chão. O escudo do Flamengo não se pisa, não deve nunca estar no chão, não deve nunca entrar em uma lixeira, tem que proteger e cuidar muito bem do nosso escudo, que a gente ama, a gente joga por ele. Pelo menos, eu. Acredito que meus companheiros e todos os torcedores têm o mesmo sentimento pelo escudo, que representa muito pra gente. Temos que cuidar com o máximo carinho e já deu sorte também, então tem que continuar - afirmou Filipe Luís ao canal do Flamengo.

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