Reservas, ritmo e repertório: o que observar no Vasco contra o Resende

O Vasco entrará em campo já classificado e sem depender só de si para definir qual clássico disputará na semifinal do Campeonato Carioca. Deste modo, um time com reservas irá encarar o Resende, neste domingo. E cinco questões cercam a atuação cruz-maltina desta rodada final. Confira abaixo.Reservas: por diferentes razões, um número alto de jogadores habitualmente reservas deverá estar em campo neste domingo. A ver quem vai aproveitar a oportunidade.

Velocidade: o time titular já carece de rapidez para atacar. Confirmada uma equipe de suplentes, tal responsabilidade deverá caber a Jhon Sánchez.

Yuri Lara: o volante que mostrou importância já nos primeiros jogos, mas que ficou mais de um mês fora por lesão, ainda não voltou a ser titular. Será desta vez?

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Olhos cá e lá: você prefere enfrentar Flamengo ou Fluminense na semifinal? Como o jogo do Botafogo vai acontecer paralelamente ao do Vasco, é possível que os jogadores cruz-maltinos sejam informados do que estiver ocorrendo em Angra dos Reis.

Repertório: o volume de chances criadas pelo Vasco diminuiu consideravelmente nos últimos jogos. Também porque o time ficou previsível. A recuperação da confiança passa pelas vitórias, que passam por melhores atuações.