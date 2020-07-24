Reservas no Dérbi realizam treinamento técnico no Palmeiras

Crédito: Ramires e Raphael Veiga participaram de treinamento técnico na tarde desta quinta (Cesar Greco/Agência Palmeiras

No dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o Corinthians, somente reservas foram se exercitar no gramado da Academia de Futebol. Como é costume, os titulares do Palmeiras em Itaquera realizaram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco fez atividade técnica, inclusive o meia Lucas Lima, que entrou no intervalo, na substituição de Zé Rafael.

Entre os cinco que o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou do banco de reservas para colocar em campo, o único que não esteve no campo na tarde desta quinta-feira foi Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo entrou aos 21 minutos do primeiro tempo, na vaga de Matías Viña, que sofreu uma concussão cerebral em choque com Patrick de Paula, volante do Verdão, recebeu sete pontos para fechar corte na cabeça e está em observação em hospital.Diogo Barbosa e os titulares realizaram movimentações regenerativas na fisioterapia e na sala de musculação do centro de treinamento. O Palmeiras informou que os atletas utilizaram botas pneumáticas e foram submetidos a ondas de calor, massagens e exercícios específicos na piscina para acelerar a recuperação física depois da intensidade da primeira partida depois de mais de quatro meses de pausa por conta da pandemia do coronavírus.

Já quem não foi titular, incluindo o volante Gabriel Menino (que atuou na lateral direita), os meias Lucas Lima e Raphael Veiga e o atacante Wesley, que entraram do intervalo em diante, fez treino técnico. Em campo reduzido, ocorreram embates de um contra um, em que os atletas tinham de driblar e finalizar - se o goleiro defendesse, o duelo seguia com a bola com o oponente até sair o gol. Na sequência, jogadores foram sendo incluídos, com a dinâmica mantida, até chegar a seis contra seis. E teve trabalho físico no intervalo.