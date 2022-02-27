Reservas do Fluminense brilham em vitória sobre o Vasco e aquecem disputa por titularidade

O Fluminense prolongou a sequência vitoriosa no último sábado, quando venceu o Vasco por 2 a 0. Entre a estreia da Libertadores e a volta, nesta terça-feira em São Januário, a opção foi por acionar o time alternativo do tricolor. Além dos três pontos, a partida serviu para evidenciar alguns jogadores que já vem pedindo passagem, como é o caso de Arias, Cano, Martinelli e Ganso. Contudo, Abel Braga afirma que o rodízio no elenco será necessário e não faz distinções entre reservas e titulares. Com Arias e Cano em campo, o Fluminense balançou a rede seis vezes, cinco delas no Carioca, quase a metade do número de gols da equipe no Carioca. Na Libertadores, o argentino marcou a virada tricolor em Bogotá. Além de garantir vitórias, a dupla consegue dar agilidade ao ataque e movimenta as jogadas, características que Fred, Willian e Luiz Henrique têm encontrado dificuldade para apresentar. Em pouco tempo, a boa fase dos atacantes convenceu parte da torcida, que pede os sul-americanos na equipe titular.

No meio, os torcedores também pedem mudanças. Desde o início da temporada, Ganso já havia sido pedido nos jogos, mas não foi acionado no primeiro momento. Porém, o meia fez a sua estreia contra a Portuguesa e fez uma partida segura, em que administrou a distribuição de jogadas e auxiliou a transição ofensiva. Na vitória contra o Vasco, o camisa 10 fez uma atuação de gala e deu as duas assistências para o gol. Após a vitória sobre a Portuguesa, Abel Braga confessou que estava intrigado com as atuações dos três jogadores, e deixou em aberto a possibilidade de escalá-los na Libertadores. Arias, Cano e Ganso não foram titulares, mas atuaram na partida. No último sábado, o técnico rejeitou a ideia de que o Fluminense tenha um time reserva, mas está preparado para disputar quatro competições no mesmo nível.

- Hoje ficou provado que não tem time A ou B, o Fluminense tem dois bons times para disputar muitas competições no ano. É dessa maneira que eu vejo. Alguns jogadores começam a se destacar, outros nem tanto, mas é assim. Nós estamos crescendo como um todo - disse. Outro caso é o de Martinelli, que perdeu a titularidade sob o comando de Abel Braga. Mesmo no banco de reservas, o volante vem atuando e só não entrou em três rodadas até agora. Apesar de não ter balançado a rede ainda, o Moleque de Xerém tem se destacado na partida e até mesmo auxiliado o setor ofensivo quando necessário. > Veja e simule a tabela do Cariocão 2022

Satisfeito com a atuação do time alternativo, Abel adiantou que pode usar alguns jogadores na decisão contra o Millonarios. Cano está praticamente confirmado, uma vez que Fred está afastado pela lesão na estreia do torneio. Além do artilheiro da equipe, é possível que destaques das vitórias sobre o Botafogo e o Vasco também seja utilizados.

- Agora vamos analisar até segunda-feira o grupo que jogou hoje, e pode ser que na terça-feira a gente coloque alguma coisa desse pessoal que atuou com um brilhantismo muito grande. Não vai ser fácil para nós, ganhamos porque jogamos da nossa maneira e não vamos mudar nada.