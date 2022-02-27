Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reservas do Fluminense brilham em vitória sobre o Vasco e aquecem disputa por titularidade
futebol

Reservas do Fluminense brilham em vitória sobre o Vasco e aquecem disputa por titularidade

Jhon Arias e Cano são responsáveis por quase metade dos gols do Fluminense no Carioca; Ganso e Martinelli vivem boa fase e pedem passagem...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 06:00
O Fluminense prolongou a sequência vitoriosa no último sábado, quando venceu o Vasco por 2 a 0. Entre a estreia da Libertadores e a volta, nesta terça-feira em São Januário, a opção foi por acionar o time alternativo do tricolor. Além dos três pontos, a partida serviu para evidenciar alguns jogadores que já vem pedindo passagem, como é o caso de Arias, Cano, Martinelli e Ganso. Contudo, Abel Braga afirma que o rodízio no elenco será necessário e não faz distinções entre reservas e titulares. Com Arias e Cano em campo, o Fluminense balançou a rede seis vezes, cinco delas no Carioca, quase a metade do número de gols da equipe no Carioca. Na Libertadores, o argentino marcou a virada tricolor em Bogotá. Além de garantir vitórias, a dupla consegue dar agilidade ao ataque e movimenta as jogadas, características que Fred, Willian e Luiz Henrique têm encontrado dificuldade para apresentar. Em pouco tempo, a boa fase dos atacantes convenceu parte da torcida, que pede os sul-americanos na equipe titular.
No meio, os torcedores também pedem mudanças. Desde o início da temporada, Ganso já havia sido pedido nos jogos, mas não foi acionado no primeiro momento. Porém, o meia fez a sua estreia contra a Portuguesa e fez uma partida segura, em que administrou a distribuição de jogadas e auxiliou a transição ofensiva. Na vitória contra o Vasco, o camisa 10 fez uma atuação de gala e deu as duas assistências para o gol. Após a vitória sobre a Portuguesa, Abel Braga confessou que estava intrigado com as atuações dos três jogadores, e deixou em aberto a possibilidade de escalá-los na Libertadores. Arias, Cano e Ganso não foram titulares, mas atuaram na partida. No último sábado, o técnico rejeitou a ideia de que o Fluminense tenha um time reserva, mas está preparado para disputar quatro competições no mesmo nível.
- Hoje ficou provado que não tem time A ou B, o Fluminense tem dois bons times para disputar muitas competições no ano. É dessa maneira que eu vejo. Alguns jogadores começam a se destacar, outros nem tanto, mas é assim. Nós estamos crescendo como um todo - disse. Outro caso é o de Martinelli, que perdeu a titularidade sob o comando de Abel Braga. Mesmo no banco de reservas, o volante vem atuando e só não entrou em três rodadas até agora. Apesar de não ter balançado a rede ainda, o Moleque de Xerém tem se destacado na partida e até mesmo auxiliado o setor ofensivo quando necessário. > Veja e simule a tabela do Cariocão 2022
Satisfeito com a atuação do time alternativo, Abel adiantou que pode usar alguns jogadores na decisão contra o Millonarios. Cano está praticamente confirmado, uma vez que Fred está afastado pela lesão na estreia do torneio. Além do artilheiro da equipe, é possível que destaques das vitórias sobre o Botafogo e o Vasco também seja utilizados.
- Agora vamos analisar até segunda-feira o grupo que jogou hoje, e pode ser que na terça-feira a gente coloque alguma coisa desse pessoal que atuou com um brilhantismo muito grande. Não vai ser fácil para nós, ganhamos porque jogamos da nossa maneira e não vamos mudar nada.
Crédito: GansodeuduasassistênciasnavitóriadoFluminensesobreoVasco(FOTO:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados