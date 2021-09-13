Reservas de luxo: trio do Flamengo tem números expressivos em 2021

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Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol formam, desde 2019, o quarteto ofensivo que vem fazendo história no Flamengo. Em 2021, porém, tem sido cada vez mais comum os seus reservas participarem de maneira decisiva das partidas, seja saindo do banco ou começando entre os titulares. Neste domingo, contra o Palmeiras, mais uma vez.

Sem Gabriel Barbosa, com dores musculares, e Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão na coxa direita, o Rubro-Negro entrou em campo com Pedro e Michael entre os onze. Com apenas 24 minutos de bola rolando, ainda perdeu o meia uruguaio em razão de uma lesão. Vitinho entrou em seu lugar.

O que poderia ser um problema para o Flamengo virou solução. Michael marcou duas vezes, Pedro fez o outro e Vitinho contribuiu com duas assistências na vitória carioca de virada por 3 a 1 em pleno Allianz Parque.O trio agora já soma 56 participações diretas em gols nesta temporada. Um número bem superior aos 42 do ano passado com praticamente o mesmo tempo em campo. Neste fim de semana, a trinca ofensiva atingiu a marca de 5734 minutos somados em 2021, superando assim os 5616 de 2020, segundo dados do site OGol.

Se Pedro piorou sua média de gols, que antes era de uma bola na rede a cada 106 minutos e agora é de uma a cada 140, Vitinho vem batendo recordes pessoais. Com a temporada ainda longe do fim, o camisa 11 já acumula 11 assistências e 12 tentos. É a sua maior marca de passes em um ano da carreira e a terceira como goleador, faltando apenas mais três para igualar seu desempenho pelo Inter, em 2015, quando viveu seu ano mais artilheiro.

Do trio, inclusive, Vitinho é o que precisa de menos minutos em campo para participar diretamente de um gol. São 23 ações diretas - gol + passe - em 1850 minutos atuando, uma média de uma a cada 80. No atual elenco, apenas Gabi tem mais participações: 32, sendo 27 bolas na rede e 5 assistências.

E com Michael não tem sido diferente. O atacante chegou à marca de 8 gols e 8 assistências em 2021, dobrando o seu rendimento nos dois quesitos. Em 2020, seu ano de estreia com a camisa rubro-negra, foram quatro bolas na rede e quatro passes. A média agora é de uma participação a cada 137 minutos no gramado.

VITINHO EM 2021​42 jogos (18 como titular)1850 minutos em campo​12 gols11 assistências23 participações diretas em gol1 participação a cada 80 minutos

PEDRO EM 2021​32 jogos (18 como titular)1700 minutos em campo​12 gols5 assistências17 participações diretas em gol1 participação a cada 100 minutos