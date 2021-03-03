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futebol

Resende x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes fazem estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, mesmo com mando do Resende...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 18:15
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Vai começar mais uma edição do Campeonato Carioca. Vice-campeão em 2020, o Fluminense tenta surpreender novamente na competição para voltar a conquistar o título, que não vêm há quase nove anos. O primeiro adversário será o Resende, que mesmo como mandante realizará a partida no Maracanã, às 21h, nesta quinta-feira.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
O Tricolor disputará a partida com uma mescla da equipe Sub-23 com alguns profissionais em baixa, como Paulo Henrique Ganso, Miguel e Marcos Paulo. Samuel e John Kennedy, integrados ao profissional na reta final da temporada, também jogam e devem ser titulares.
Diferentemente do Tricolor, que finalizou a temporada passada na última semana, o Resende vem de uma preparação de oito semanas. A equipe do técnico Sandro Sargentim chega com um elenco de 32 jogadores, sendo 17 formados nas categorias de base.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
FICHA TÉCNICARESENDE X FLUMINENSEData/Hora: 04/03/2021, às 21hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Grazianni Maciel Rocha (RJ) Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Rafael Sepeda de Souza (RJ)Onde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!.RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson; Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.
FLUMINENSE (Técnico: Aliton Ferraz)Pedro Rangel, Daniel Lima, Luan Freitas, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Miguel; Marcos Paulo (Kayky), Samuel e John Kennedy.
Desfalques: Ganso (recuperação física)
Palpites: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas acreditam em uma vitória do Fluminense.

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