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Rescisões de Cacá e Patrick Brey são publicadas e Cruzeiro recebe 1ª parcela pela venda do zagueiro

O defensor irá defender o Tokushima Vortis, do Japão. A Raposa ja tem em conta cerca de R$ 3 milhões. O restante será pago em 2022...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 18:26
Crédito: Cacá já está liberado para atuar pelo clube japonês- (Reprodução/Tokushima
A rescisão de contrato do lateral-esquerdo Patrick Brey com o Cruzeiro foi publicada no BID, da CBF, nesta terça-feira, 16 de março. O contrato do Brey com a Raposa, foi firmado em 2018 e iria até o fim de março. Porém, as partes entraram em acordo e o vínculo foi encerrado de forma antecipada. Patrick Brey não figurou nos planos de Felipe Conceição para a temporada, com a Raposa optando em ficar com Matheus Pereira e contratar Alan Ruschel para a posição. O jogador estava vinculado ao Cruzeiro desde abril de 2018, após fazer bom Campeonato Mineiro com a camisa do Tupi. Porém nunca se firmou e foi emprestado para Coritiba e Ferroviária. Em 2020 retornou, teve uma sequência de jogos na Série B, mas não correspondeu, tendo atuações ruins na competição. Cacá também rescinde O zagueiro Cacá, que foi negociado com o futebol japonês, também teve sua rescisão publicada no BID. Ele irá jogar no Tokushima Vortis, do Japão. O clube japonês pagou a primeira parcela da compra, no valor de R$ 3 milhões. A segunda metade será paga em 2022.

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