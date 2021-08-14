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futebol

Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo

Lateral chegou nesta temporada após a indicação do então técnico Chamusca; entretanto, no fim de junho, o L! já havia apurado que Rafael não estava mais nos planos do Alvinegro...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:14
Crédito: Divulgação/Botafogo
Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo. Na última sexta-feira, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão do lateral-esquerdo com o Alvinegro. Agora, o jogador está livre no mercado para assinar com qualquer clube - um dos times interessados é a Chapecoense.
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no gol e recebe a menor nota do Botafogo Vale ressaltar que o jogador sequer chegou a ser relacionado para uma partida do Botafogo sob o comando de Enderson Moreira. Logo no primeiro jogo do novo técnico, Rafael Carioca sequer viajou com o grupo para Aracaju. Inclusive, na época, Hugo havia testado positivo para a Covid-19 e Guilherme Santos era o único lateral-esquerdo, fora Rafael, saudável e disponível para o confronto contra o Confiança.
O defensor não agradou internamente e, por isto, não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O Alvinegro, inclusive, já havia avisado aos representantes de Rafael Carioca, à época, sobre a situação e que não tinham pretensões de continuar com o jogador.
O lateral-esquerdo foi uma indicação do ex-treinador Marcelo Chamusca no Botafogo. Rafael Carioca deixa o time de General Severiano com oito jogos disputados e nenhum gol marcado.

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