Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo. Na última sexta-feira, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão do lateral-esquerdo com o Alvinegro. Agora, o jogador está livre no mercado para assinar com qualquer clube - um dos times interessados é a Chapecoense.

> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no gol e recebe a menor nota do Botafogo Vale ressaltar que o jogador sequer chegou a ser relacionado para uma partida do Botafogo sob o comando de Enderson Moreira. Logo no primeiro jogo do novo técnico, Rafael Carioca sequer viajou com o grupo para Aracaju. Inclusive, na época, Hugo havia testado positivo para a Covid-19 e Guilherme Santos era o único lateral-esquerdo, fora Rafael, saudável e disponível para o confronto contra o Confiança.

O defensor não agradou internamente e, por isto, não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O Alvinegro, inclusive, já havia avisado aos representantes de Rafael Carioca, à época, sobre a situação e que não tinham pretensões de continuar com o jogador.