Rescisão de Jesus é publicada no BID, e técnico chega em Portugal: 'Me sinto bem por voltar ao meu país'

Depois de uma segunda-feira de despedida, churrasco no Ninho do Urubu e emoção à flor da pele, Jorge Jesus chegou a Portugal nesta terça,-feira em um voo fretado, junto a membros da comissão técnica (como o auxiliar João de Deus) e ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.
O jato particular pousou no Aeroporto de Cascais há algumas horas e, do lado de fora, um grupo de torcedores dos Encarnados levaram faixas de boas-vindas (de volta) a Jorge Jesus. Uma delas dizia: "Mister de volta à casa", por exemplo.
Jesus deixou o local com o filho mais novo, Mauro, e o seu advogado, Luís Miguel Henrique. Todos realizaram um teste para Covid-19, mas, depois, nem o técnico e nem o presidente do Benfica deram entrevista à imprensa.
Do carro e de saída do aeroporto, Jesus deixou o seguinte recado ao microfone de jornalistas presentes:
- Me sinto bem por voltar ao meu país.
RESCISÃO NO BID
Sem Jesus, o Flamengo ainda não definiu um substituto e, neste momento, prega cautela para mirar em um alvo específico para o cargo de técnico. A partir desta quarta, Maurício Souza, do sub-20, é quem comandará os treinos no Ninho do Urubu, enquanto o substituto do Mister não é anunciado.