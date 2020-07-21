Rescisão de Jesus é publicada no BID, e técnico chega em Portugal: 'Me sinto bem por voltar ao meu país'

Crédito: Francisco Leong/ AFP

Depois de uma segunda-feira de despedida, churrasco no Ninho do Urubu e emoção à flor da pele, Jorge Jesus chegou a Portugal nesta terça,-feira em um voo fretado, junto a membros da comissão técnica (como o auxiliar João de Deus) e ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

O jato particular pousou no Aeroporto de Cascais há algumas horas e, do lado de fora, um grupo de torcedores dos Encarnados levaram faixas de boas-vindas (de volta) a Jorge Jesus. Uma delas dizia: "Mister de volta à casa", por exemplo.

Jesus deixou o local com o filho mais novo, Mauro, e o seu advogado, Luís Miguel Henrique. Todos realizaram um teste para Covid-19, mas, depois, nem o técnico e nem o presidente do Benfica deram entrevista à imprensa.

Do carro e de saída do aeroporto, Jesus deixou o seguinte recado ao microfone de jornalistas presentes:

- Me sinto bem por voltar ao meu país.

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