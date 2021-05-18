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Representantes do Olympique de Marseille estão no Brasil para fechar a contratação do meia Gerson

Perto de completar 24 anos, o camisa 8 do Flamengo interessa ao clube francês, que intensificou conversas com a direção rubro-negra...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 06:00

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 06:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com o desejo de contratar o meia Gerson, de 23 anos, representantes do Olympique de Marseille estão no Brasil para se reunir com o Flamengo e pessoas ligadas ao jogador e acertar os detalhes da possível contratação. O clube francês tem interesse em definir a situação o quanto antes, e a expectativa, inclusive da diretoria da Gávea, é por um desfecho em breve.
Após o Fla-Flu de sábado, o vice-presidente de futebol Marcos Braz admitiu o interesse do Olympique de Marseille e afirmou que a negociação poderia avançar neste início de semana. Desde então, os contatos entre as partes se intensificaram, passando a incluir os representantes do jogador nas conversas.> Confira a situação do grupo do Flamengo na Copa Libertadores!Flamengo e Olympique de Marseille trabalham em cima da primeira oferta, no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual), para chegar a um consenso. Em 2019, o Rubro-Negro pagou R$ 58,9 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia à Roma. Ainda foram desembolsados R$ 5,9 milhões com luvas e custos da transação.Concretizado o acordo entre Flamengo e Olympique de Marseille, caberá ao meia Gerson e seu estafe a palavra final para a transferência ser finalizada.Convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 na última semana, Gerson completa 24 anos na quinta-feira, dia 20 de maio. O jogador atuou na Itália entre 2016 e 2019, por Roma e Fiorentina, e foi contratado pelo Flamengo em julho de 2019, sendo titular nas várias conquistas do Rubro-Negro desde então.
O Coringa, como é chamado pela Nação, ultrapassou a marca dos 100 jogos com a camisa do Flamengo recentemente. São 66 vitórias, 19 empates e 16 derrotas. Gerson marcou sete gols pelo Rubro-Negro e conquistou os seguintes títulos: Brasileirão (2019 e 2020), Libertadores (2019), Campeonato Carioca (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2020).

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