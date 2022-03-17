Representantes da 777 chegam ao Rio de Janeiro nesta quinta e farão visitas as instalações do Vasco

Em meio à derrota no Clássico dos Milhões, o Vasco terá a visita, nesta quinta-feira, de Josh Wander e sócios da 777 Partners, que vão desembarcar no Rio de Janeiro. Os investidores terão reuniões com representantes do clube carioca nos próximos dias com direito à visitas ao CT Moacyr Barbosa e ao CT da base. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo LANCE!.Durante a visita, também está programada para a próxima sexta-feira um encontro com o prefeito Eduardo Paes, no mesmo dia em que irão visitar e conhecer o Estádio de São Januário. Vale lembrar que a empresa norte-americana pretende comprar 70% da SAF do Vasco e o negócio depende da aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios.

Antes disso, o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões foi aprovado para pagar salário e quitar dívida. O clube carioca terá até maio para agilizar os trâmites e oficializar a venda. Diante disso, a visita desta quinta-feira será para conhecer melhor as instalações, participar de reuniões para alinhar as questões burocráticas e compreender os números e a real situação financeira e estrutural do Cruz-Maltino.

Entre os assuntos mais aguardados pela torcida está o da chegada de reforços para qualificar o elenco. Resta menos de um mês para a Série B, e foi criado um Comitê de Acompanhamento - formado por dois integrantes vascaínos e dois americanos - que visa monitorar de que maneira o clube está usando o dinheiro do empréstimo.

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O clube carioca pretende convencer a 777 para mais um aporte financeiro voltado a reforçar o elenco. Dessa forma, o valor investido seria descontado quando a SAF fosse aprovada. É notória a necessidade de contratações com a proximidade de uma Série B, que promete ser intensa e muito disputada.

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Na proposta da 777 Partners, a reforma de São Januário está incluída e os investidores já iniciaram esse planejamento. Se a venda for oficializada, o parte social do clube seguirá como proprietária do estádio, que será alugado pro 50 anos ao grupo norte-americano. O Gigante da Colina depende da aprovação da Prefeitura do Rio para viabilizar o projeto.