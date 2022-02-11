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futebol

Reposição? Bragantino chega a acordo para compra de zagueiro do Resende

Halls, de 20 anos de idade, disputou a última edição da Copinha onde os cariocas chegaram às oitavas de final...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 11:25
Após ter sido efetivada a negociação onde o zagueiro Fabrício Bruno foi para o Flamengo, tudo indica que o Bragantino agiu rápido para contratar outro nome do setor: Halls, do Resende.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA informação que foi publicada pelo portal 'ge' indica que o atleta de 20 anos de idade teve 50% dos seus direitos adquiridos pelo clube de Bragança Paulista. O tempo do acordo que deve ser sacramentado nos próximos dias ou mesmo o valor da aquisição tem sido mantidos em sigilo.
Para corroborar com a possível transferência, o veículo citado antecipou que o atleta já compareceu as instalações do time carioca para se despedir de seus companheiros após ter atuado os dois últimos anos no clube.
O grande momento de exposição vivido por Halls aconteceu por conta da boa campanha feita pelo Resende na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além de conseguir a classificação na chave que contava com Corinthians, River-PI e São José, a equipe deixou para trás Fortaleza e o próprio Corinthians antes de cair nos pênaltis, diante do Botafogo, já nas oitavas de final.
Crédito: Divulgação

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