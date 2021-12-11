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futebol

Réplica: após interesse da Volt, Kappa faz proposta para renovar com o Botafogo

Marca italiana, atual fornecedora de material esportivo do Alvinegro, apresenta contraproposta para continuar vestindo o clube; companhia brasileira é a favorita no páreo...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 04:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 04:00

As negociações do Botafogo no que diz respeito ao futuro da fornecedora de material esportivo para as próximas temporadas ganharam um novo capítulo. Após a Volt ter feito uma proposta que agradou às expectativas do clube, a Kappa resolveu 'responder na mesma moeda' e apresentou, nesta sexta-feira, novos números ao Alvinegro.+ Sem dinheiro, Botafogo tenta convencer Mirassol a emprestar Luís Oyama de novo: 'É um investimento'
A marca italiana, vale lembrar, é a responsável por assinar os uniformes do Glorioso desde 2019. Por contrato, a companhia pode cobrir qualquer proposta que o Botafogo receber até o mês de dezembro. Neste caso, a Kappa resolveu fazê-lo.
O Botafogo estava inclinado para aceitar os números da Volt, que haviam agradado pelo modelo de negócio - relembre como é a proposta da marca brasileira. O departamento de negócios do clube agora fará uma nova rodada de análises.+ Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo
Entre a nova proposta da Kappa, estão o controle das lojas físicas do Botafogo - uma em General Severiano e a outra no Nilton Santos -, garantias financeiras por temporada, distribuição e um aumento no royalties em relação aos números do contrato atual.
Uma questão também colocada à mesa pela marca italiana foi o tempo hábil para realizar uma possível mudança de fornecedor. Caso o Botafogo optar por mudar a marca que assina os uniformes, as novas camisas teriam que ficar prontas até o fim de janeiro, data de estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca. A Kappa colocou que, com a renovação, a coisa poderia acontecer de uma forma 'menos desesperada'.
O 'xis' da questão é que, justamente por essa proximidade da data de estreia da próxima temporada, o Botafogo não tem lá um longo tempo para pensar na resposta. Cada proposta tem prós e contras, garantem pessoas do clube. O Alvinegro vai escolher a que entender que melhor lhe valoriza.
Crédito: KappaéaatualfornecedoradoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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