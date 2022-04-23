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Repleto de novidades, Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico; veja o time e onde assistir

Há quatro alterações em relação ao jogo passado, contra o Palmeiras. Pablo estreará...
LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 15:43

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 15:43

O Flamengo vai enfrentar o Athletico-PR, neste sábado, mais especificamente às 16h30, na Arena da Baixada, com uma equipe consideravelmente modificada em relação aos últimos dois jogos. A principal novidade fica por conta da estreia de Pablo, titular desde o início para a partida desta tarde, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Outro destaque fica por conta da escalação de Pedro entre os 11, além de Marinho e Léo Pereira, que não foram titulares recentemente. O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Willian Arão, Pablo e Léo Pereira; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Marinho, Arrascaeta e Pedro.
Já no banco, Paulo Sousa terá as seguintes opções: Diego Alves, Santos, Rodinei, Wesley, David Luiz, Filipe Luís, Andreas Pereira, Diego Ribas, Daniel Cabral, Everton Ribeiro e Gabigol.
> Veja a tabela do Brasileirão
FICHA TÉCNICAAthletico x Flamengo - 3ª rodada do BrasileirãoEstádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Data e hora: 23 de abril de 2020, às 16h30Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (FIFA/SP)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)​Onde assistir: TV Globo e Twitch (Casimito)Onde acompanhar: Tempo Real do LANCE!
Crédito: PabloestrearácomacamisadoFlamengodiantedoAthletico,nestesábado(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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