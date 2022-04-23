Repleto de novidades, Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico; veja o time e onde assistir

O Flamengo vai enfrentar o Athletico-PR, neste sábado, mais especificamente às 16h30, na Arena da Baixada, com uma equipe consideravelmente modificada em relação aos últimos dois jogos. A principal novidade fica por conta da estreia de Pablo, titular desde o início para a partida desta tarde, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Outro destaque fica por conta da escalação de Pedro entre os 11, além de Marinho e Léo Pereira, que não foram titulares recentemente. O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Willian Arão, Pablo e Léo Pereira; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Marinho, Arrascaeta e Pedro.