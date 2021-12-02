Repleto de baixas, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Sport

Com dez baixas, contabilizando Everton Ribeiro, que cumpre suspensão automática, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Sport. A partida acontece nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. > Flamengo: Charlotte FC, dos Estados Unidos, faz proposta por RodineiO clube confirmou que Filipe Luís e Willian Arão, desfalques contra o Ceará estão lesionados. Isla, outro nome que ficou de fora, apresentou desgaste muscular.

Além do trio, Léo Pereira, Diego Alves, Andreas Pereira, Piris da Motta, Gabigol e Arrascaeta também estão fora da lista de relacionados (clique aqui e veja a situação de cada um deles).

Por outro lado, nomes como Ryan Luka e Thiaguinho, que são da base, fizeram a viagem para Recife e estão relacionados pelo técnico Maurício Souza, que comandará a equipe nesta sexta-feira.