Repetindo 1994, Choque-Rei tem retorno de campeões para confronto pela Libertadores

A semana decisiva para o Palmeiras vai começar. Os jogos das quartas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo vão ditar as prioridades para o restante da temporada do Verdão. Para somar mais uma página neste histórico confronto, um fato curioso irá se repetir para a primeira partida da competição intercontinental. Isso porque as duas equipes terão a volta de peças fundamentais e campeãs para seus respectivos elencos, assim como ocorreu em 1994.Longe dos clubes brasileiros pouco mais de um mês, a Cria da Academia, Gabriel Menino, e o veterano são-paulino, Daniel Alves, retornam às suas equipes depois de conquistarem a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio pelo Brasil.Em 1994, após a Seleção Brasileira conquistar o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, vencendo a Itália nos pênaltis, as equipes paulistas tiveram reforços importantes para uma decisão de Libertadores. Pelo lado verde da Barra Funda, o volante Mazinho e o meia Zinho chegaram do Rose Bowl para retomarem a titularidade do time treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, enquanto Muller, Cafu e Leonardo regressaram ao adversário vizinho.