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Repetindo 1994, Choque-Rei tem retorno de campeões para confronto pela Libertadores

Daniel Alves e Gabriel Menino estarão à disposição dos respectivos treinadores para o confronto pela competição continental
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LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 07:30

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco
A semana decisiva para o Palmeiras vai começar. Os jogos das quartas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo vão ditar as prioridades para o restante da temporada do Verdão. Para somar mais uma página neste histórico confronto, um fato curioso irá se repetir para a primeira partida da competição intercontinental. Isso porque as duas equipes terão a volta de peças fundamentais e campeãs para seus respectivos elencos, assim como ocorreu em 1994.Longe dos clubes brasileiros pouco mais de um mês, a Cria da Academia, Gabriel Menino, e o veterano são-paulino, Daniel Alves, retornam às suas equipes depois de conquistarem a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio pelo Brasil.Em 1994, após a Seleção Brasileira conquistar o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, vencendo a Itália nos pênaltis, as equipes paulistas tiveram reforços importantes para uma decisão de Libertadores. Pelo lado verde da Barra Funda, o volante Mazinho e o meia Zinho chegaram do Rose Bowl para retomarem a titularidade do time treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, enquanto Muller, Cafu e Leonardo regressaram ao adversário vizinho.
De volta a 2021, o embate de Palmeiras e São Paulo promete ser a grande atração entre os jogos desta fase de mata-mata da Libertadores. Uma nova história começa a ser contada na terça-feira (10), no Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília).

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