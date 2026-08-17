Os influencers que arriscam a vida para ter uma foto perfeita com tubarões

"Tudo o que se faz é mostrar um tubarão sendo importunado por um ser humano. E isso não promove nenhuma política sobre o que poderíamos fazer para reduzir a pesca predatória ou oferecer mais proteção aos tubarões. Tampouco fornece dados científicos que nos indiquem a situação das populações de tubarões ou quais políticas poderiam realmente ajudar a conservá-las."