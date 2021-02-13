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Renyer vibra com retorno à Seleção Brasileira: "Feliz e orgulhoso"

Atacante ficou dez meses parado por lesão e foi convocado para a Seleção Sub-18...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 10:29

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Crédito: Renyer é uma das maiores promessas das categorias de base do Santos (Ivan Storti/Santos
Depois de ficar 10 meses afastado do futebol, o atacante Renyer voltou a ser lembrado para uma Seleção Brasileira de base. Ele está na lista da Sub-18, que participará atividades preparatórias serão em Recife (Pernambuco) entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. O atacante não escondeu a emoção.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Feliz e orgulhoso demais por voltar a ser lembrado pela Seleção Brasileira depois desse período complicado afastado por lesão. Espero que essa convocação agora seja mais feliz do que a última quando infelizmente acabei me machucando. Me sinto muito motivado e confiante para ajudar e se Deus quiser continuar fazendo parte do grupo daqui para frente - afirmou o jogador.
O Menino da Vila, de 17 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) ainda no começo de março, enquanto treinava pela Seleção Brasileira sub-17. Ele ficou 10 meses afastado.- Desde que voltei de lesão um dos meus objetivos era voltar a ser convocado pela Seleção e graças a Deus a oportunidade de representar o meu país apareceu para mim mais uma vez. Segui trabalhando firme aqui no Santos, me dedicando e buscando meu espaço para que continuasse no radar da Seleção. Estou muito feliz com essa nova oportunidade - completou.
Renyer é visto como uma das principais promessas do Peixe. Ainda em dezembro, o clube renovou o contrato do atacante até 30 de novembro de 2025. O vínculo inicial era até o final de 2022, o Santos valoriza o atleta e sai na frente impedindo que o jogador possa sair de graça.

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