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futebol

Renyer renova com o Santos, e projeta retorno após lesão: 'Me sinto preparado'

Atacante estendeu seu vínculo até novembro de 2025. Em março, rompeu o ligamento do joelho, fez cirurgia e trabalhou em dois períodos no CT Rei Pelé
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LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 19:46

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:46

Crédito: Renyer, em treino do Santos, no CT Rei Pelé (Ivan Storti/Santos
O atacante Renyer, de 17 anos, renovou seu vínculo com o Santos até novembro de 2025. A informação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Renyer foi promovido ao profissional no começo do ano, com o então técnico Jesualdo Ferreira. Em março, rompeu o ligamento do joelho, fez cirurgia e trabalhou em dois períodos no CT Rei Pelé.
Relacionado para a partida contra o Flamengo há uma semana, o jovem projeta o retorno aos poucos e se sente preparado para ajudar o Santos no resto da temporada.- Muito feliz e realizado por estender o meu vínculo com o Santos. Ainda estou apenas começando minha trajetória nesse clube e espero poder retribuir toda essa confiança dentro de campo e buscando títulos com a camisa do Peixão. Me sinto preparado e cada dia confiante para voltar a fazer o que mais amo - afirmou o jogador, ao LANCE!
Renyer, inclusive, demorou um pouco mais a ser relacionado, pois o departamento médico do Santos buscava um recuperar o equilíbrio muscular do atleta com os trabalhos na academia, piscina e no gramado.
No ano, ele atuou em três partidas. O atacante tem a concorrência de Soteldo, Marinho, Lucas Braga, Tailson e Arthur Gomes.

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