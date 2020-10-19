Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renyer ficará à disposição no Santos nesta segunda-feira

Atacante está recuperado da cirurgia que fez no joelho direito após ter rompido o ligamento. Liberado pelo DM, atacante será nova opção para técnico Cuca...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 06:25
Crédito: reprodução/Dugout
Renyer está recuperado e ficará à disposição do Santos já nesta segunda-feira. O atacante fez uma cirurgia no joelho direito após ter rompido o ligamento.
Há algumas semanas o jovem treina com o grupo, mas com pouca intensidade. Chegou a ser curinga em uma das atividades, por exemplo. Liberado pelos médicos, Renyer poderá ser nova opção para o técnico Cuca a partir desta segunda.
A chegada do jovem pode ser importante, já que o treinador provavelmente perderá Soteldo, negociado pelo Al Hilal, da Arábia Saudia. O venezuelano já aceitou a oferta, mas ainda falta a aprovação do Conselho Deliberativo do Peixe. A lesão ligamentar aconteceu em março, durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, em Itu.
Visto como uma das principais promessas no Santos, Renyer foi promovido ao time principal logo nos primeiros dias do técnico Jesualdo Ferreira. O português se animou com o que viu do atleta no Santos e na sequência o relacionou para quatro partidas do Campeonato Paulista. Dos três jogos que realizou, o atacante totaliza 65 minutos como profissional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados