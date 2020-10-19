Renyer ficará à disposição no Santos nesta segunda-feira

Crédito: reprodução/Dugout

Renyer está recuperado e ficará à disposição do Santos já nesta segunda-feira. O atacante fez uma cirurgia no joelho direito após ter rompido o ligamento.

Há algumas semanas o jovem treina com o grupo, mas com pouca intensidade. Chegou a ser curinga em uma das atividades, por exemplo. Liberado pelos médicos, Renyer poderá ser nova opção para o técnico Cuca a partir desta segunda.

A chegada do jovem pode ser importante, já que o treinador provavelmente perderá Soteldo, negociado pelo Al Hilal, da Arábia Saudia. O venezuelano já aceitou a oferta, mas ainda falta a aprovação do Conselho Deliberativo do Peixe. A lesão ligamentar aconteceu em março, durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, em Itu.