Renyer ficará à disposição no Santos nesta segunda-feira

Renyer está recuperado e ficará à disposição do Santos já nesta segunda-feira. O atacante fez uma cirurgia no joelho direito após ter rompido o ligamento.
Há algumas semanas o jovem treina com o grupo, mas com pouca intensidade. Chegou a ser curinga em uma das atividades, por exemplo. Liberado pelos médicos, Renyer poderá ser nova opção para o técnico Cuca a partir desta segunda.
A chegada do jovem pode ser importante, já que o treinador provavelmente perderá Soteldo, negociado pelo Al Hilal, da Arábia Saudia. O venezuelano já aceitou a oferta, mas ainda falta a aprovação do Conselho Deliberativo do Peixe. A lesão ligamentar aconteceu em março, durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, em Itu.
Visto como uma das principais promessas no Santos, Renyer foi promovido ao time principal logo nos primeiros dias do técnico Jesualdo Ferreira. O português se animou com o que viu do atleta no Santos e na sequência o relacionou para quatro partidas do Campeonato Paulista. Dos três jogos que realizou, o atacante totaliza 65 minutos como profissional.