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futebol

#RenunciaGalliote se torna assunto mais comentado no Twitter do Brasil

Torcida se revolta e pede saída de presidente nas redes sociais
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Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 23:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 23:03
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Durante a noite desta terça (27), rumores da imprensa argentina davam conta de que o treinador Gabriel Heinze havia recusado uma possível proposta do Palmeiras para tê-lo como comandante.
Ainda que o clube não confirmasse o negócio, a torcida do Verdão se enfureceu nas redes sociais e o pedido para que o presente Maurício Galliote renunciasse ao cargo se tornou o assunto mais comentado do país.(Imagem: Twitter/Reprodução)Ainda ao longo da noite, o LANCE!/NOSSO PALESTRA trouxe, com exclusividade, a informação de que o Palmeiras não fez uma proposta formal por Gabriel Heinze. Ainda que busque efetivamente o treinador, a situação não avançou ao patamar de intenção oficial de contratação.Soube o L!/NP, também, que o perfil desejado pelo Palmeiras é de um profissional estrangeiro e que trabalhe o futebol de forma mais ofensiva e dominante. As buscas devem seguir em absoluto segredo, seguindo um protocolo atual do Verdão.

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