RenunciaGalliote se torna assunto mais comentado no Twitter do Brasil

Ainda que o clube não confirmasse o negócio, a torcida do Verdão se enfureceu nas redes sociais e o pedido para que o presente Maurício Galliote renunciasse ao cargo se tornou o assunto mais comentado do país.(Imagem: Twitter/Reprodução)Ainda ao longo da noite, o LANCE!/NOSSO PALESTRA trouxe, com exclusividade, a informação de que o Palmeiras não fez uma proposta formal por Gabriel Heinze. Ainda que busque efetivamente o treinador, a situação não avançou ao patamar de intenção oficial de contratação.Soube o L!/NP, também, que o perfil desejado pelo Palmeiras é de um profissional estrangeiro e que trabalhe o futebol de forma mais ofensiva e dominante. As buscas devem seguir em absoluto segredo, seguindo um protocolo atual do Verdão.