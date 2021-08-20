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futebol

Renovou! Bahia prolonga contrato de Daniel até 2023

Meio-campista foi seguidas vezes elogiado por sua inteligência em entrevistas do ex-treinador da equipe, Dado Cavalcanti...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 17:58

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:58

Crédito: Jogador chegou ao Esquadrão em janeiro de 2020 (Divulgação/EC Bahia
O Bahia oficializou a renovação contratual do meio-campista Daniel nesta semana onde, agora, tem vínculo junto ao Esquadrão durando até 2023. Aos 25 anos de idade, o atleta formado no Fluminense sempre foi um dos nomes favoritos, principalmente, do ex-técnico Dado Cavalcanti no sentido de demonstrar muita inteligência para atuar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, em meio ao comunicado sobre o prolongamento do acordo com Daniel, o Esquadrão relembrou frase repetida em seguidas oportunidades por Dado em entrevistas:
- É o jogador mais inteligente com quem já trabalhei.
Apesar de ter maturidade no seu estilo de jogo atualmente, o meio-campista precisou passar por empréstimos para Oeste e Botafogo-SP onde ganhou mais rodagem e se tornou peça importante no ano de 2019 entre os profissionais do Fluminense.
Desde que chegou ao Esquadrão, o camisa 8 tem 83 partidas realizadas com cinco gols marcados, dez assistências e dois títulos conquistados: o Baianão de 2020 e a Copa do Nordeste na atual temporada.

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