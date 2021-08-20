Renovou! Bahia prolonga contrato de Daniel até 2023

Crédito: Jogador chegou ao Esquadrão em janeiro de 2020 (Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou a renovação contratual do meio-campista Daniel nesta semana onde, agora, tem vínculo junto ao Esquadrão durando até 2023. Aos 25 anos de idade, o atleta formado no Fluminense sempre foi um dos nomes favoritos, principalmente, do ex-técnico Dado Cavalcanti no sentido de demonstrar muita inteligência para atuar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, em meio ao comunicado sobre o prolongamento do acordo com Daniel, o Esquadrão relembrou frase repetida em seguidas oportunidades por Dado em entrevistas:

- É o jogador mais inteligente com quem já trabalhei.

Apesar de ter maturidade no seu estilo de jogo atualmente, o meio-campista precisou passar por empréstimos para Oeste e Botafogo-SP onde ganhou mais rodagem e se tornou peça importante no ano de 2019 entre os profissionais do Fluminense.