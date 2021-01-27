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futebol

Renovação de Modric com o Real Madrid é 'iminente', diz jornalista

O croata é um dos principais jogadores do clube merengue...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:53

Crédito: AFP
O melhor jogador do mundo da temporada 2017-2018 permanecerá na Espanha. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o acerto com o Real Madrid é iminente. Assim, o meio-campista deverá assinar “em breve” com os merengues.Klopp critica demissão de Lampard do ChelseaNo começo do ano, o jornal “Mundo Deportivo” noticiou que o croata aceitou as reduções propostas pelo Real Madrid para renovar por mais uma temporada. No dia 13 deste mês, Modric revelou, em entrevista coletiva, que a renovação “está na direção certa”. Portanto, o vínculo do jogador não se encerrará em junho de 2021.Luka Modric foi eleito o Jogador Cinco Estrellas Mahou de Dezembro, prêmio que reconhece bons desempenhos no mês. O croata, que conquistou a honraria pelo segundo mês seguido, agradeceu e mandou mensagem aos fãs.
- Significa muitíssimo este prêmio. Quero agradecer o apoio incondicional dos nossos torcedores. Estamos desejosos de que voltem ao estádio para nos apoiarem como sempre. Tomará que isso aconteça o mais breve possível.

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