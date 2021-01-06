Renovação de Marcos Paulo trava e Fluminense tentará vendê-lo até o fim da janela

O que antes parecia se encaminhar para um final feliz, agora está próximo de ter um desfecho negativo para o Fluminense. O clube jogou a toalha pela renovação de Marcos Paulo, com quem a comunicação para ampliação do vínculo ficou complicada nos últimos tempos. Agora, o Flu pretende correr contra o tempo para vendê-lo até o fim da janela de transferências. Entretanto, a missão não é simples, já que o atacante está ligado aos cariocas apenas até junho, já podendo assinar um pré-contrato com outra equipe desde o dia 1º de janeiro.
A notícia foi dada inicialmente pelo "canal do Marcelo Jorand" e confirmada pelo LANCE!. Clube e jogador se reuniram em dezembro de 2020, quando o Fluminense apresentou nova proposta com extensão de contrato por três anos. Depois desta conversa, Mário Bittencourt se mostrou confiante pela permanência do jovem. O caso é tratado como prioridade para que o Flu não perca um de seus maiores ativos atualmente de graça.
Além de alguns clubes italianos, o Dínimo de Kiev também monitora a situação do jogador. Marcos Paulo já recebeu sondagens ao longo dos anos, incluindo equipes como Roma, Watford, Inter de Milão e Torino.
A expectativa do Flu era conseguir pelo menos 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões) na venda de Marcos Paulo nesta última janela de transferências. No entanto, com a pandemia, o mercado acabou ficando mais complicado.
A negociação que chegou mais perto de se concretizar foi com o Torino, da Itália, em agosto. Inicialmente seria um empréstimo, mas os clubes tiveram divergências sobre valores e pagamentos. Internamente, ele chegou a ser avaliado com potencial de possível maior venda da história tricolor, que pertence à venda de Gerson à Roma-ITA, em 2015, por 17 milhões de euros.
Apesar desse imbróglio, Marcos Paulo estará no clássico contra o Flamengo nesta noite, no Maracanã. Ele, porém, deve começar no banco de reservas. A partida será às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.