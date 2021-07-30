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Renê sente novo problema muscular e preocupa Flamengo para sequência na temporada

De volta ao time titular, lateral sentiu dores na coxa direita e chorou após ser substituído na goleada de 6 a 0 sobre o ABC, pela Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 23:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A volta ao time titular se transformou em dor de cabeça para Renê. Durante a goleada do Flamengo sobre o ABC, pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo sentiu dores na coxa direita ao dar um pique e precisou ser substituído por Renato Gaúcho. Após a partida, o clube informou que o atleta será reavaliado nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para saber a gravidade da lesão.
+ ATUAÇÕES: Setor ofensivo comanda Flamengo em noite de gala contra o ABC; veja notas A frustração foi tanta que o camisa 6 foi visto no banco de reservas após o episódio. Esta é a segunda lesão de Renê na coxa direita em menos três meses. A primeira havia sido na vitória por 3 a 2 sobre a LDU no Equador, pela Libertadores, no início de maio.
Sem outro lateral-esquerdo no banco, Rodinei foi improvisado na posição na reta final do jogo contra o ABC. Ramon, que é da posição e vinha sendo aproveitado no profissional, atuou no time sub-20 na última quarta-feira. Caso Renê tenha que iniciar tratamento, o jovem deve ser relacionado para a partida contra o Corinthians, no domingo.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Com a classificação na Copa do Brasil encaminhada, o Flamengo volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição.

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