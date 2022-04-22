Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renê fala sobre 'felicidade' em estreia no Internacional

Lateral-esquerdo disputou o seu primeiro jogo com a camisa do Colorado diante do Fortaleza...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:03
Contratado no início do Brasileirão, o lateral-esquerdo Renê fez a sua estreia pelo Internacional e foi aprovado.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Apesar do pênalti cometido em cima do rival, o jogador foi importante no coletivo e viu o Colorado virar o placar diante do Fortaleza.
Animado com o momento que vive, Renê promete trabalho para dar alegrias ao exigente torcedor do Internacional.
‘Muito feliz em poder estrear com vitória e também por poder participar da linda despedida do D'Alessandro. Contei com apoio dos companheiros desde a minha chegada. Me senti bem à vontade em campo para desenvolver o meu melhor. Agora é trabalhar ainda mais para que essa tenha sido apenas a primeira de muitas alegrias com essa camisa’, declarou, através da assessoria de imprensa.
Crédito: Divulgação/RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados