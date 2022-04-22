Renê fala sobre 'felicidade' em estreia no Internacional

Contratado no início do Brasileirão, o lateral-esquerdo Renê fez a sua estreia pelo Internacional e foi aprovado.
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Apesar do pênalti cometido em cima do rival, o jogador foi importante no coletivo e viu o Colorado virar o placar diante do Fortaleza.
Animado com o momento que vive, Renê promete trabalho para dar alegrias ao exigente torcedor do Internacional.
‘Muito feliz em poder estrear com vitória e também por poder participar da linda despedida do D'Alessandro. Contei com apoio dos companheiros desde a minha chegada. Me senti bem à vontade em campo para desenvolver o meu melhor. Agora é trabalhar ainda mais para que essa tenha sido apenas a primeira de muitas alegrias com essa camisa’, declarou, através da assessoria de imprensa.