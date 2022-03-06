Rendimento técnico, opções no meio-campo e lado direito: veja o que observar no Vasco contra o Flamengo

Apesar de já estar garantido nas semifinais, o Vasco ainda terá duas rodadas para finalizar a Taça Guanabara. A primeira delas será neste domingo, contra o Flamengo, às 16h, no Nilton Santos. Na busca pela primeira vitória em clássicos na temporada, o Cruz-Maltino busca reencontrar o caminho das boas atuações e o equiílibrio para chegar mais forte na sequência da temporada.Para isso, Zé Ricardo não poderá contar com o volante Matheus Barbosa, que está suspenso. Para montar a equipe, ele poderá ter as voltas de Yuri Lara e Vitinho, que se recuperaram de lesão e treinaram com o grupo. O comandante ainda pode optar por três zagueiros ou um meio-campo mais marcador. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Rubro-negro.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

- Nível de atuações: Apesar da classificação contra a Ferroviária, o Vasco não apresentou um bom futebol em Araraquara. A queda brusca de rendimento nas últimas partidas é notória e o técnico Zé Ricardo precisa encontrar o equilíbrio do time para um mês de março decisivo. Falta pouco tempo para o início da Série B, que promete ser disputada e intensa, e o time tem que chegar forte para pontuar desde o início.

- Meio de campo: Com Matheus Barbosa suspenso, o comandante vascaíno tem algumas opções no elenco para fortalecer o setor. Yuri Lara pode ser opção, mas não joga desde a segunda rodada. A ideia é fortalecer o setor com três volantes e ao lado do pitbull estariam Zé Gabriel e Juninho. Zé Ricardo ainda busca a dupla ideal para a sequência da temporada.

- Dupla artilheira: Nene e Raniel são os artilheiros do Vasco são os artilheiros do Carioca ao lado de Gabigol, do Flamengo. Decisivos, ambos ainda não desencantaram nos clássicos disputados em 2022 - o time passou zerado contra Botafogo e Fluminense. Resta saber como será o comportamento do time e se a dupla terá condições de decidir a favor da equipe cruz-maltina.

- Lado direito: Desde o início da temporada, o lado direito da defesa do Vasco tem se mostrado mais vulnerável na marcação. Além de Weverton, que ainda deixa a desejar neste fundamento, a recomposição tem deixado espaços, que foram aproveitados pelo Fluminense, no último final de semana. O treinador tem que encontrar uma proteção maior deste setor.

- Desempenho dos jovens: Nos últimos anos, a base cruz-maltina tem sido utilizada como solução e não como opção. Com isso, muitos jogadores foram a campo e acabaram se queimando com a torcida. Em mais um clássico contra o Flamengo, é necessário ficar de olho em como irão se comportar os jovens do elenco diante de um jogo grande. Gabriel Pec e Juninho já tem alguma experiência em clássicos, porém o elenco tem peças diferentes.