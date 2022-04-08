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Rendimento pós-Carioca, possível debutante e torcida: o que o observar no Vasco contra o Vila Nova

No primeiro jogo oficial depois do Estadual, time de Zé Ricardo vai contar com apoio de um São Januário lotado; Lucas Oliveira deverá ser opção no banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 09:30

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 09:30

O Vasco que vai começar a saga na Série B do Campeonato Brasileiro tem fatores a serem observados nesta sexta-feira. Quem vai jogar no meio-campo, a evolução desde o fim do Campeonato Carioca, mas, principalmente, espera-se grande festa da torcida em São Januário, esta noite.Torcida: São Januário estará abarrotado. A torcida esgotou os ingressos de arquibancada, o clube abriu nova carga e ela também promete não durar. Se o ano passado terminou fúnebre, a luta recomeçará com apoio.
Meio-campo: o mistério da escalação está mais pelo setor central. Há chance para Luiz Henrique? Para Vitinho? Juninho será o companheiro de Yuri Lara? E como está a condição física do primeiro volante? Veremos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Bolas paradas: o próprio técnico Zé Ricardo externou a necessidade de ser consistente, principalmente nas bolas paradas defensivas. Ofensivamente, a equipe tem Nene.
Diferença entre competições: a montagem deste Vasco se deu, com méritos e problemas, durante um Campeonato Carioca de maioria de adversários sem divisão nacional. Gabriel Pec, por exemplo, foi bem. A ver na Série B.
Lucas Oliveira: é o único reforço com condição de jogo, em termos burocráticos. Contratado junto ao Bangu, ele deverá ficar no banco de reservas, como opção para o decorrer da partida.
Crédito: GabrielPectevebomdesempenhopeloVasconoCampeonatoCarioca(CarlosGregórioJr/Vasco.com.br

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