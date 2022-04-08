Rendimento pós-Carioca, possível debutante e torcida: o que o observar no Vasco contra o Vila Nova

O Vasco que vai começar a saga na Série B do Campeonato Brasileiro tem fatores a serem observados nesta sexta-feira. Quem vai jogar no meio-campo, a evolução desde o fim do Campeonato Carioca, mas, principalmente, espera-se grande festa da torcida em São Januário, esta noite.Torcida: São Januário estará abarrotado. A torcida esgotou os ingressos de arquibancada, o clube abriu nova carga e ela também promete não durar. Se o ano passado terminou fúnebre, a luta recomeçará com apoio.

Meio-campo: o mistério da escalação está mais pelo setor central. Há chance para Luiz Henrique? Para Vitinho? Juninho será o companheiro de Yuri Lara? E como está a condição física do primeiro volante? Veremos.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Bolas paradas: o próprio técnico Zé Ricardo externou a necessidade de ser consistente, principalmente nas bolas paradas defensivas. Ofensivamente, a equipe tem Nene.

Diferença entre competições: a montagem deste Vasco se deu, com méritos e problemas, durante um Campeonato Carioca de maioria de adversários sem divisão nacional. Gabriel Pec, por exemplo, foi bem. A ver na Série B.

Lucas Oliveira: é o único reforço com condição de jogo, em termos burocráticos. Contratado junto ao Bangu, ele deverá ficar no banco de reservas, como opção para o decorrer da partida.