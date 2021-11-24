Renato revela que Isla, do Flamengo, sentiu desconforto na perna, mas diz: 'Acredito que não seja problema'

Durante a coletiva de imprensa concedida após o empate do Flamengo com o Grêmio em 2 a 2, o técnico Renato Gaúcho revelou que Isla está com um desconforto na perna. No entanto, o treinador tranquilizou a torcida e acredita que ele não seja problema para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, que acontece no próximo sábado. Inclusive, conforme Renato explicou, essa situação fez com que Matheuzinho não fosse utilizado na partida desta terça-feira, válida pela segunda rodada do Brasileirão.> Ao LANCE!, Zico fala sobre título do Flamengo na Libertadores de 1981- O Isla, ontem, sentiu um desconforto na perna. Já fizemos os exames, acredito que não seja problema, mas eu não poderia arriscar e colocar em campo o Matheuzinho. Porque vai que dá uma zebra que o Isla não possa jogar e o Matheuzinho sofresse algum tipo de lesão hoje.