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Renato revela que Isla, do Flamengo, sentiu desconforto na perna, mas diz: 'Acredito que não seja problema'

Renato ainda explicou que, por causa disso, não pode utilizar Matheuzinho; de acordo com ele, caso Isla fique de fora, não poderia arriscar uma lesão do camisa 34...
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Publicado em 

24 nov 2021 às 00:18

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 00:18

Durante a coletiva de imprensa concedida após o empate do Flamengo com o Grêmio em 2 a 2, o técnico Renato Gaúcho revelou que Isla está com um desconforto na perna. No entanto, o treinador tranquilizou a torcida e acredita que ele não seja problema para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, que acontece no próximo sábado. Inclusive, conforme Renato explicou, essa situação fez com que Matheuzinho não fosse utilizado na partida desta terça-feira, válida pela segunda rodada do Brasileirão.> Ao LANCE!, Zico fala sobre título do Flamengo na Libertadores de 1981- O Isla, ontem, sentiu um desconforto na perna. Já fizemos os exames, acredito que não seja problema, mas eu não poderia arriscar e colocar em campo o Matheuzinho. Porque vai que dá uma zebra que o Isla não possa jogar e o Matheuzinho sofresse algum tipo de lesão hoje.
- Mas não me preocupa. Senti o Isla bem hoje. E o Matheuzinho está bastante jogado, está com ritmo de jogo. Independente de qualquer um que jogar no sábado, a confiança é total.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Após a Libertadores, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. O Rubro-Negro enfrenta o Ceará, às 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.
Crédito: Islaéolateral-direitotitulardoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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