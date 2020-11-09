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futebol

Renato Portaluppi e Fred tem discussão acalorada em Fluminense x Grêmio

Jogador ouviu reclamação de técnico do Tricolor sobre comportamento junto a arbitragem e partiu para a troca de ofensas...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 12:23
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Durante o jogo do último domingo (8) onde o Grêmio bateu fora de casa o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, o clima ficou mais quente entre o técnico do Imortal, Renato Portaluppi, e o experiente atacante Fred.
Ao ouvir que Renato reclamava do seu comportamento de pressão para com a arbitragem do jogo, Fred se dirigiu diretamente ao treinador gremista e proferiu as seguintes palavras que iniciaram a discussão entre as partes:
- Você é ridículo, rapaz. Você é um b... Cala a sua boca.
Evitando o embate direto, o técnico da equipe que saiu vencedora do confronto apenas concordou em tom irônico com as afirmações de Fred:
- Eu sou mesmo, você que é bom, você que é o craque, está certo.
Depois de vencer o Fluminense, as atenções de Renato e do Grêmio se voltam para a Copa do Brasil onde inicia a disputa das quartas de final na próxima quarta-feira (11). O adversário será o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal.

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