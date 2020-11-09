Renato Portaluppi e Fred tem discussão acalorada em Fluminense x Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Durante o jogo do último domingo (8) onde o Grêmio bateu fora de casa o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, o clima ficou mais quente entre o técnico do Imortal, Renato Portaluppi, e o experiente atacante Fred.

Ao ouvir que Renato reclamava do seu comportamento de pressão para com a arbitragem do jogo, Fred se dirigiu diretamente ao treinador gremista e proferiu as seguintes palavras que iniciaram a discussão entre as partes:

- Você é ridículo, rapaz. Você é um b... Cala a sua boca.

Evitando o embate direto, o técnico da equipe que saiu vencedora do confronto apenas concordou em tom irônico com as afirmações de Fred:

- Eu sou mesmo, você que é bom, você que é o craque, está certo.