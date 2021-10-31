Renato muda estratégia, e Flamengo supera crise para se manter vivo no sonho pelo título do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Flickr Flamengo

Na noite do último sábado, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo construído no Maracanã passa, dentre outros motivos, pelo técnico Renato Gaúcho, que montou a estratégia certa para o Rubro-Negro sair de campo com os três pontos e vivo na luta pelo sonhado tri.> ATUAÇÕES: Michael marca e acaba com jejum de vitórias do FlamengoDurante o confronto, o Atlético-MG teve mais posse de bola (55,6%) e finalizou mais (12). No entanto, isso não foi capaz de furar a defesa bem postada e recuada do Flamengo, que contou com atuações seguras da dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira - o primeiro, inclusive, soube que seria titular apenas minutos antes do início do jogo.

A partida, vale frisar, não foi o popular "ataque contra defesa", uma vez que o Fla não deixava de atacar o Galo. Porém, depois de abrir o placar com uma grande jogada coletiva, o Rubro-Negro soube segurar a frente ofensiva do Atlético-MG, que pressionou até o fim.Esse cenário mostra uma mudança na estratégia do Flamengo, que, costumeiramente, se lançava ao ataque e via a defesa ficar exposta. Um retrato disso foi o segundo gol marcado pelo Athletico-PR na eliminação do Fla da Copa do Brasil. O Rubro-Negro foi para frente e esqueceu de se defender- no contra-ataque, com superioridade numérica, o Furacão ampliou a vantagem.

Dessa vez, o mesmo não aconteceu: o time carioca dificultou os espaços e não permitiu que o líder do Brasileirão decolasse na liderança, mesmo que isso significasse atacar menos em relação aos demais jogos. Não por acaso, o técnico Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, exaltou a entrega do grupo.

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- Tem jogos que você não está tão bem tecnicamente, mas o que a torcida do Flamengo não deixa de cobrar - e eu nunca vou deixar de cobrar no meu time – é a entrega. Nós brigamos, lutamos, nos entregamos e conseguimos o resultado que nos interessava. É bonito ver a equipe jogar bem, criar várias situações de gol e ganhar a partida, mas nem sempre isso é possível. Foi uma entrega muito grande, onde o time ficou focado o tempo todo, e nós conseguimos o resultado que nos dá condição de ainda continuar brigando pelo campeonato brasileiro - disse Renato.

Assim, alteração no plano de jogo também foi capaz de frear a série de quatro jogos sem vitória, que, inclusive, expôs uma crise dentro do Flamengo, com críticas especialmente fortes a Renato Gaúcho.