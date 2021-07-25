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Renato Gaúcho supera Cuca e tem o melhor início de técnico do Flamengo no século 21

Treinador soma números impressionantes após quatro partidas: quatro vitórias, 15 gols marcados e apenas dois sofridos...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 19:50

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Renato Gaúcho mal chegou ao Flamengo, mas já começa a fazer história. Com quatro vitórias em quatro jogos, 15 gols marcados e apenas dois sofridos, o treinador vive o melhor início de trabalho no clube rubro-negro desde o início do século 21. O triunfo mais recente foi a goleada de 4 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo, no Maracanã.
+ Renato Gaúcho elogia elenco e vibra com nova goleada do Flamengo: 'Dá tranquilidade para trabalhar'Entre os mais de 40 técnicos que comandaram o Flamengo desde 2001, Renato só tem comparação com Cuca, que também teve quatro vitorias em suas quatro primeiras partidas em 2009. A diferença é que, na época, o Rubro-Negro marcou oito vezes e sofreu dois.
Vale destacar também a diferença dos adversários. Com Cuca, o Flamengo venceu Friburguense, Bangu, Volta Redonda e Mesquita. Desta vez, com Renato, o clube ganhou do Defensa y Justicia, por duas vezes, do Bahia e do São Paulo. O levantamento foi feito pelo portal "ge".
+ Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Cuca venceu também o quinto jogo, contra o Macaé. Para manter o posto de melhor início de trabalho do século, Renato precisa de uma vitória simples sobre ABC, na próxima quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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