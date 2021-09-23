Renato Gaúcho se torna um dos treinadores com mais vitórias na história da Copa Libertadores

A vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil (EQU), na noite desta quarta-feira (22), teve um gosto especial para a trajetória de Renato Gaúcho na competição. O comandante rubro-negro igualou Gabriel Uribe como o técnico que mais triunfou na história da competição continental.Renato chegou ao comando do Flamengo com 44 vitórias. A equipe engatou cinco vitórias consecutivas até o momento (duas contra o Defensa Y Justicia, nas oitavas, duas sobre o Olimpia e a desta quarta-feira, sobre a equipe aurinegra). Um novo resultado positivo em Guayaquil pode significar a primeira colocação.