Renato Gaúcho responde à declaração polêmica de Jorge Jesus

Na época em que Jorge Jesus comandava o Flamengo, houve troca de farpas entre ele e Renato Gaúcho, que hoje comanda o Rubro-Negro e ouviu, na última terça-feira, o técnico do Benfica dizer que Portaluppi "nunca" repetirá a sua história no clube carioca, em entrevista ao "SBT".E a resposta veio na noite desta quarta, logo após o Flamengo golear o Grêmio por 4 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. O treinador rubro-negro optou por não alimentar a polêmica (assista acima):
Inegavelmente, apesar da cautela de Portaluppi, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.
Já a próxima partida do Rubro-Negro será pelo Brasileiro, diante do Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro e pela 18ª rodada.