Renato Gaúcho questiona ações da arbitragem e minimiza derrota do Flamengo: 'Não tem time imbatível'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após sete vitórias nos sete primeiros jogos, Renato Gaúcho conheceu sua primeira derrota desde que chegou ao Flamengo. E logo de forma acachapante: um 4 a 0 para o Internacional, neste sábado, em pleno Maracanã. Em coletiva de imprensa depois da goleada, o treinador analisou a atuação rubro-negra e minimizou a quebra do 100% de aproveitamento.

+ ATUAÇÕES: Defesa irreconhecível e falta de pontaria ditam ritmo de derrota do Flamengo- Já aconteceu muitas vezes, aconteceu hoje e vai acontecer outras vezes. Não quer dizer que, quando uma equipe descansa, ela tem certeza da vitória. Não tem jogo fácil, independente se você descansa ou não. Eu já tinha falado que a gente ia tropeçar alguma hora, infelizmente tropeçamos hoje. Não tem um time imbatível, isso faz parte do futebol.

Questionado sobre o queda de rendimento do Flamengo durante a partida contra o Inter, Renato citou algumas decisões polêmicas do árbitro Paulo Roberto Alves Junior, principalmente no lance do primeiro gol.

- Não perdemos a cabeça. Os jogadores até tiveram tranquilidade, por tudo que estava acontecendo na partida. Mas não falo de arbitragem. Não gosto de comentar. O trabalho da imprensa, dos comentaristas... tem o VAR para isso. O que questionei foram os dois gols do Inter. Vi falta no Bruno Henrique e no Diego. Mas isso não é desculpa. Mas achei que ele deu uma vantagem que não aconteceu - afirmou.

- Começamos bem a partida, criamos boas oportunidades. A gente se perdeu no momento que, na minha opinião, teve a falta no Bruno Henrique e ele não deu. Teve a sequência e saiu o primeiro gol. Não é desculpa, mas o árbitro tem que apitar o que ele vê. Tem um VAR que pode ajudar o árbitro.

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Com o resultado, o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar no G-4 e diminuir a diferença para os líderes do Brasileirão. Com dois jogos atrasados, a equipe continua na quinta colocação, com 24 pontos - 10 a menos que o líder Atlético-MG.Confira outros trechos da coletiva do Renato Gaúcho:

LIÇÃO DA DERROTAA gente sempre aprende com as derrotas, empates e vitórias. É um papo que eu tenho com o grupo. No momento que você ganha, você é bom. Da noite para o dia, quando você não ganha, você não é bom. Muita gente pensa assim. Uma hora vão acontecer as derrotas. Ano passado, o Flamengo foi goleado pelo São Paulo e acabou campeão brasileiro. A gente fica triste, mas agora é dar continuidade no trabalho.