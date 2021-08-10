Renato Gaúcho opina sobre expulsão de Gabigol e realça: 'Tenho facilidade em trazer alegria para o grupo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Por ora focado na Libertadores, o Flamengo não terá Gabigol na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, uma vez que o atacante foi expulso pelo juiz Paulo Roberto Alves Junior no último fim de semana, na derrota para o Internacional, após "bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro" (veja mais aqui). Em participação no programa "Arena SBT", na noite desta segunda-feira, Renato Gaúcho comentou a respeito da expulsão, que levou o camisa 9 a sair de campo reclamando e dizendo que o "futebol brasileiro é uma várzea". Para o técnico, no entanto, o cartão vermelho foi justo:

- Sim, foi justa, porque ele isolou a bola no primeiro lance. Depois, aplaudiu a decisão do árbitro em uma jogada e isso é um gesto para amarelo. Como já tinha amarelo, foi expulso - falou Renato, que também comentou a respeito de sua boa relação com o elenco, um de seus reconhecidos trunfos:

- Uma coisa que eu tenho é uma facilidade muito grande de me comunicar, trazer alegria para o grupo. Eu fiz alguns ajustes, algumas conversas com o grupo. Eu gosto de muita alegria no trabalho.

Em relação à expulsão de Gabigol, a atitude dele vai virar denúncia através da procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que pode suspender o atacante por mais jogos no Brasileirão.

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