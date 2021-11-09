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Renato Gaúcho manda recado para tranquilizar torcida: 'No dia 27, será um Flamengo totalmente diferente'

Logo após o empate com a Chape, técnico assegurou: 'O torcedor pode ficar tranquilo que a equipe vai estar 100% na parte física e técnica para a decisão (da Libertadores)'...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 23:28

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 23:28

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo ficou no frustrante empate em 2 a 2 com a Chapecoense, nesta segunda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Cada vez mais distante da briga pelo título nacional, Renato Gaúcho, além de externar revolta com a arbitragem, deixou um recado para tranquilizar o torcedor mais receoso quanto à final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras. - Estamos devendo bastante e vamos melhorar. Pode ter certeza que, para o dia 27, será um jogo atípico. Vai ser um Flamengo totalmente diferente. Não adianta falar que estamos tendo um desgaste físico muito grande jogando a três dias, porque vão falar que é mais uma desculpa que estou dando.
- Não temos tempo para treinar. Mudamos algumas peças justamente porque os jogadores estão no limite. Hoje dois jogadores não deveriam jogar, e estamos arriscando, de repente até perder alguém para o dia 27 - completou o treinador, em entrevista coletiva.
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Por fim, Portaluppi assegurou que o Fla estará 100% em dois quesitos na final a ser realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU):
- São várias cabeças inteligentes que pensam aqui dentro, mas o torcedor pode ficar tranquilo que a equipe vai estar 100% na parte física e técnica para a decisão - finalizou.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Agora, o Flamengo terá o Bahia nesta quinta-feira, no Maracanã, às 19h, pela 31ª rodada. O time de Renato está em terceiro colocado, com 54 pontos - 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder e com um jogo a mais na tabela.
Confira outros trechos da entrevista coletiva:
Titularidade de Bruno Viana
- Toda vez que foi chamado, jogou bem. Ele está no nível do Gustavo e do Léo, que tem jogado praticamente todos os jogos. Não posso pensar só no momento, tenho que pensar ali na frente. Dia 27, não vou ter o Léo Pereira. Preciso dar ritmo a todos. Tenho que deixar todo mundo pronto e da melhor maneira possível para o dia 27.
Gabriel Batista titular no gol
- O futebol é muito ingrato. Imagina se coloco o Hugo para jogar e ele passa insegurança, né?! O Flamengo tem esse quatro goleiros e vamos com eles até o final. São bons goleiros e nos ajudam bastante. Não acredito que o Gabriel tenha passado insegurança. Inclusive, no gol deles fez grandes defesas.

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