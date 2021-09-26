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Renato Gaúcho lamenta 'falta de malandragem' do Flamengo e diz: 'Acredito e muito no título brasileiro'

Comandante rubro-negro reforça após empate em 1 a 1 diante do América-MG: 'Não vamos deixar qualquer competição de lado'...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 14:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O técnico Renato Gaúcho rechaçou que o Flamengo tenha abdicado do sonho do título brasileiro. Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o América-MG, neste domingo (26), o comandante rubro-negro negou que a opção por lançar reservas reitera sua confiança no elenco para conquistar o título nacional.- Não vamos deixar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando três competições dificílimas. O Flamengo montou um plantel forte para disputar as três competições. Esse discurso de que o Flamengo está poupando... Vou responder pela última vez: as pessoas não sabem quem pode ou não jogar. Ficaram seis jogadores no Rio. Desses seis não sei quantos não vão poder jogar na quarta - declarou.
O técnico também elencou fatores que fizeram a equipe deixar escapar a vitória.
- Não é desculpa, mas o calor muito forte hoje às 11h da manhã. E a falta de entrosamento dificulta bastante. Mesmo assim conseguimos um gol, mas em uma falha nossa levamos nos últimos minutos. Já conversei no vestiário. Falta de malandragem - disse, ressaltando:
- No momento da partida que a bola não deveria estar próxima da nossa área. Tinha que prender na frente.- completou.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!
Renato Gaúcho mostrou sua crença em garantir o título.
- Acredito sim no Brasileiro. Passo isso diariamente para o grupo. Temos 57 pontos a disputar e muita chance ainda. Continuo acreditando, e muito, no Campeonato Brasileiro.
O Flamengo tem 35 pontos em 19 partidas e está a 11 do líder Atlético-MG, que tem dois jogos a mais.

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