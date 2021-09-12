Renato Gaúcho fala sobre David Luiz, novo reforço do Flamengo: 'É um jogador acima da média'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Neste domingo, o técnico Renato Gaúcho elogiou David Luiz, novo reforço do Flamengo, para a temporada. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o treinador destacou que o defensor é acima da média e nível de Seleção Brasileira. Renato ainda disse que ele será importante, mas destacou que os demais zagueiros do elenco "estão jogando muito bem". > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante. É um jogador internacional, jogador a nível de Seleção Brasileira, não preciso ficar aqui jogando confete, falando o currículo dele. É um jogador acima da média.

- Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros estão jogando muito bem. Subiram muito de produção. É aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso do jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do David Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. Nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte porque, como já falei, quanto mais forte estiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. > Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar que David Luiz acompanhou o jogo do Allianz Parque. Ele estava ao lado de Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, gerente de futebol do clube. O zagueiro estava livre no mercado desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, em junho, e firmou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2022.