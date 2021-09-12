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Renato Gaúcho fala sobre David Luiz, novo reforço do Flamengo: 'É um jogador acima da média'

Treinador frisa que zagueiro será importante, mas lembra que os demais defensores do elenco 'estão jogando muito bem'...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 19:26
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Neste domingo, o técnico Renato Gaúcho elogiou David Luiz, novo reforço do Flamengo, para a temporada. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o treinador destacou que o defensor é acima da média e nível de Seleção Brasileira. Renato ainda disse que ele será importante, mas destacou que os demais zagueiros do elenco "estão jogando muito bem". > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante. É um jogador internacional, jogador a nível de Seleção Brasileira, não preciso ficar aqui jogando confete, falando o currículo dele. É um jogador acima da média.
- Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros estão jogando muito bem. Subiram muito de produção. É aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso do jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do David Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. Nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte porque, como já falei, quanto mais forte estiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. > Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar que David Luiz acompanhou o jogo do Allianz Parque. Ele estava ao lado de Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, gerente de futebol do clube. O zagueiro estava livre no mercado desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, em junho, e firmou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2022.
Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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