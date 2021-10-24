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Renato Gaúcho expõe limitações na pior fase pelo Flamengo e acentua a pressão pelas Copas

Fraco rendimento coletivo do Rubro-Negro e falas do técnico após a derrota para o Fluminense, no último sábado, catapultam as cobranças já para quarta, na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 06:10

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 06:10

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
No último sábado, muitos torcedores do Flamengo relembraram o aniversário de dois anos do 5-0 sobre o Grêmio na semifinal da Libertadores. Curiosamente, o técnico do Tricolor à época passou por um novo pesadelo no Maracanã em um dia 23 de outubro, desta vez pelo Rubro-Negro e num clássico, perdido para o Fluminense por 3 a 1, pela 28ª rodada do Brasileiro.O rendimento do Fla no revés expôs a notória limitação do trabalho em involução de Renato Gaúcho, que não tem se mostrado capaz de lidar com os desfalques, organizar o sistema defensivo e apresentar repertório ofensivo à equipe - contra o Flu, de 16 arremates, só acertou cinco no alvo e não teve uma grande chance criada na área, mesmo tendo 65% de posse de bola, por exemplo.
- Satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo. Desfalques de jogadores na Seleção, no departamento médico. Mesmo assim, o Flamengo em três competições. Está na final da Libertadores, temos 90 minutos para colocar o clube em outra final na quarta-feira e estamos brigando no Brasileiro. Está cada vez mais difícil, mas qual clube joga e vence as três competições? [...] . Quem tudo quer, nada tem. E os outros clubes que estão disputando só o Brasileiro? - questionou o treinador, que, a ver pelas reações nas redes sociais, magnetizou ainda mais lupa sobre si.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Agora terceiro colocado no Brasileiro, já que ficou estacionado nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza (48), o Flamengo vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã - na ida, os times empataram em 2 a 2.

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